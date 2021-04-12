Туроператоры зафиксировали отказ от туров в Турцию среди россиян

Короткая ссылка
Туроператоры зафиксировали отказ россиян от туров в Турцию и снижение спроса на отдых в этой стране на фоне сообщений о возможности приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом пишет газета «Известия».
Туроператоры зафиксировали отказ от туров в Турцию среди россиян
  • Pixabay

Как рассказали в пресс-службе Tez Tour, в конце прошлой недели зафиксированы минимальные объёмы бронирования с вылетом в Турцию в ближайшие месяцы. Также в компании заявили, что рост числа аннуляций брони отдыха в Турции достиг максимума, превысив стандартные показатели в десятки раз.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о снижении майских продаж на 10—20%. По его словам, «люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придётся переносить свои путешествия».

«Всё должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет», — заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции. По её словам, в этой стране фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации.

Газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на один месяц с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить