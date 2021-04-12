Туроператоры зафиксировали отказ от туров в Турцию среди россиян

Туроператоры зафиксировали отказ россиян от туров в Турцию и снижение спроса на отдых в этой стране на фоне сообщений о возможности приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказали в пресс-службе Tez Tour, в конце прошлой недели зафиксированы минимальные объёмы бронирования с вылетом в Турцию в ближайшие месяцы. Также в компании заявили, что рост числа аннуляций брони отдыха в Турции достиг максимума, превысив стандартные показатели в десятки раз.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о снижении майских продаж на 10—20%. По его словам, «люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придётся переносить свои путешествия».

«Всё должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет», — заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции. По её словам, в этой стране фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации.

Газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на один месяц с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.