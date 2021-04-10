«Известия»: авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на один месяц с 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и в двух крупных туроператорах.

Как уточняет издание, ограничения могут коснуться чартерных и регулярных рейсов, однако не затронут грузо-пассажирские, «вывозные», рейсы.

9 апреля РИА Новости, также со ссылкой на источник, сообщило, что на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом не принимались решения по вопросу ограничения рейсов в Турцию, но это может произойти в понедельник, 12 апреля.

По информации РБК, заседание по данному вопросу проводилось при участии оперативного штаба и Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции. По её словам, в этой стране фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снизить риски завоза в страну из других государств новых штаммов инфекции.