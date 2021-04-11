В Госдуме раскритиковали заявление экс-представителя НАТО о Крыме

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха о том, что Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав после «развала» России.

По словам Шхагошева, такое заявление свидетельствует о «полном отсутствии политической интуиции».

Депутат подчеркнул, что Россия «только крепнет», а также призвал помнить о прошедшем в Крыму референдуме, на котором более 90% жителей высказались за воссоединение с Россией.

«Все эти факторы говорят о том, что и коллективный Запад, и Украина бессильны что-либо изменить и противопоставить абсолютно честной международной политике, которую ведёт сегодня Россия», — пояснил парламентарий.

Ранее Табах порассуждал о том, как Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав.

Он выразил мнение, что для этого нужно дождаться, пока «Россия сама развалится».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Крым навсегда останется с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.