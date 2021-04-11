В Румынии продлён режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Румынское правительство приняло решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 13 мая.
В Румынии продлён режим повышенной готовности из-за COVID-19
  • Reuters

«Режим повышенной готовности продлевается на 30 дней на территории всей страны», — цитирует РИА Новости пресс-службу кабмина.

Отмечается, что 2 мая в виде исключения будет отменён комендантский час, чтобы желающие смогли принять участие в пасхальной службе.

Также комендантского часа не будет 8 и 9 мая.

Ранее в столице Румынии Бухаресте прошла манифестация против введённых властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

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