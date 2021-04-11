В Румынии продлён режим повышенной готовности из-за COVID-19
- Reuters
«Режим повышенной готовности продлевается на 30 дней на территории всей страны», — цитирует РИА Новости пресс-службу кабмина.
Отмечается, что 2 мая в виде исключения будет отменён комендантский час, чтобы желающие смогли принять участие в пасхальной службе.
Также комендантского часа не будет 8 и 9 мая.
Ранее в столице Румынии Бухаресте прошла манифестация против введённых властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.