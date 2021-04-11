Манифестации против ограничительных мер прошли в Румынии

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Манифестация против введённых властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошла в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает ТАСС, около тысячи человек прошли в сопровождении жандармов от Университетской площади к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, и завершили акцию протеста у дворца Котрочень — резиденции главы румынского государства Клауса Йоханниса.

Участники манифестации, многие из которых прибыли в столицу на автобусах из других районов страны, размахивали трехцветными флагами, дудели в вувузелы и скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги. 

Ранее сообщалось, что в Хельсинки во время беспорядков полиция задержала 20 человек.

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