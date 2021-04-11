Южная Корея возобновит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

Южная Корея снова начнёт вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, исключением станут граждане младше 30 лет, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

«Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Парагвае приняли решение вводить первую дозу вакцины AstraZeneca только людям старше 55 лет.

Также в Испании постановили применять этот препарат для лиц старше 60 лет. Такое же решение приняли в Нидерландах.