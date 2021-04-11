Южная Корея возобновит вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

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Южная Корея снова начнёт вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, исключением станут граждане младше 30 лет, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

«Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Парагвае приняли решение вводить первую дозу вакцины AstraZeneca только людям старше 55 лет.

Также в Испании постановили применять этот препарат для лиц старше 60 лет. Такое же решение приняли в Нидерландах.

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