Нидерланды не будут использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60
- Reuters
«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», — приводит его слова газета Algemeen Dagblad.
7 апреля британский медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину AstraZeneca среди лиц моложе 30 лет.
Также в Испании постановили применять этот препарат для лиц старше 60 лет.
Кроме того, на Филиппинах приостанавливают вакцинацию данной вакциной лиц младше 60 лет.
Как сообщили в ЕС, Европейская комиссия не планирует пересматривать контракт на поставку вакцины AstraZeneca, несмотря на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам по поводу данного препарата.