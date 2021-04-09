Нидерланды не будут использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60

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Нидерланды не станут возобновлять использование вакцины AstraZeneca для лиц младше 60 лет, они получат другой препарат, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге.
Нидерланды не будут использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60
  • Reuters

«Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна», — приводит его слова газета Algemeen Dagblad.

7 апреля британский медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину AstraZeneca среди лиц моложе 30 лет.

Также в Испании постановили применять этот препарат для лиц старше 60 лет.

Кроме того, на Филиппинах приостанавливают вакцинацию данной вакциной лиц младше 60 лет.

Как сообщили в ЕС, Европейская комиссия не планирует пересматривать контракт на поставку вакцины AstraZeneca, несмотря на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам по поводу данного препарата.

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