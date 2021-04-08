Еврокомиссия не намерена отказываться от поставок вакцины AstraZeneca

Европейская комиссия не планирует пересматривать контракт на поставку вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, несмотря на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу данного препарата.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕК.

«Контракт с AstraZeneca продолжает действовать, и мы ожидаем от компании, как мы уже говорили, поставку достаточного объёма доз вакцины в соответствии с ранее установленным графиком. При этом мы продолжаем следить за ситуацией вокруг вакцины AstraZeneca», — сказал он.

Ранее ЕМА заявило, что считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).