Еврокомиссия не намерена отказываться от поставок вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕК.
«Контракт с AstraZeneca продолжает действовать, и мы ожидаем от компании, как мы уже говорили, поставку достаточного объёма доз вакцины в соответствии с ранее установленным графиком. При этом мы продолжаем следить за ситуацией вокруг вакцины AstraZeneca», — сказал он.
Ранее ЕМА заявило, что считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).