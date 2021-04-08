Еврокомиссия не намерена отказываться от поставок вакцины AstraZeneca

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Европейская комиссия не планирует пересматривать контракт на поставку вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, несмотря на выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу данного препарата.
Еврокомиссия не намерена отказываться от поставок вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕК.

«Контракт с AstraZeneca продолжает действовать, и мы ожидаем от компании, как мы уже говорили, поставку достаточного объёма доз вакцины в соответствии с ранее установленным графиком. При этом мы продолжаем следить за ситуацией вокруг вакцины AstraZeneca», — сказал он.

Ранее ЕМА заявило, что считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).

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