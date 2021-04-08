На Филиппинах приостанавливают вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca

На Филиппинах приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения (DOH) в четверг (8 апреля. — RT) приняло рекомендацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте до 60 лет после недавних сообщений о редких случаях образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов у некоторых лиц, вакцинированных этим препаратом», — отметили в ведомстве.

Глава регулятора FDA Эрид Доминго подчеркнул, что временная остановка использования вакцины «не означает, что вакцина небезопасна или неэффективна».

7 апреля правительство Южной Кореи приняло решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет. Позднее в этот же день аналогичное решение приняли в Эстонии, а в Британии медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину компании AstraZeneca среди лиц моложе 30 лет.