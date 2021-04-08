На Филиппинах приостанавливают вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca

Короткая ссылка
На Филиппинах приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет.
На Филиппинах приостанавливают вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения (DOH) в четверг (8 апреля. — RT) приняло рекомендацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте до 60 лет после недавних сообщений о редких случаях образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов у некоторых лиц, вакцинированных этим препаратом», — отметили в ведомстве.

Глава регулятора FDA Эрид Доминго подчеркнул, что временная остановка использования вакцины «не означает, что вакцина небезопасна или неэффективна». 

7 апреля правительство Южной Кореи приняло решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет. Позднее в этот же день аналогичное решение приняли в Эстонии, а в Британии медицинский регулятор рекомендовал не применять вакцину компании AstraZeneca среди лиц моложе 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить