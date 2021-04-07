В Эстонии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca

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В Эстонии приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет.
В Эстонии приостановили вакцинацию лиц младше 60 лет препаратом AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что председатель Научного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Эстонии Ирья Лутсар заявила, что подтвердилась связь между вакциной компании AstraZeneca и возникновением тромбоза.

Поэтому, по её словам, до получения более точной информации государство приостанавливает использование препарата для людей моложе 60 лет.

«Конечно, не все эксперты придерживаются одного мнения, но многие сказали, что между вакциной и синдромом, который способствует возникновению тромбоза, есть связь», — сказала Лутсар.

Ранее правительство Южной Кореи приняло решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca граждан страны младше 60 лет.

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