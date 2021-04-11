Парагвай решил вводить первую дозу AstraZeneca только людям старше 55 лет

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Министерство здравоохранения Парагвая сообщило, что в качестве меры предосторожности прекращает вводить первые дозы вакцины AstraZeneca лицам младше 55 лет.

«С учетом рассмотренных на данный момент данных и по рекомендации Национального технического комитета по иммунизации ... было решено прекратить применение первой дозы AstraZeneca для людей в возрасте младше 55 лет», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава Парагвая.

При этом все получившие первую дозу AstraZeneca могут закончить вакцинацию этим препаратом.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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