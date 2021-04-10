Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре 17 апреля

Похороны герцога Эдинбургского Филиппа, который умер 9 апреля на 100-м году жизни, состоятся 17 апреля в Виндзоре. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

В связи с пандемией церемония пройдёт в ограниченном кругу людей, однако её будет транслировать британское телевидение.

Перед прощальной церемонией, которая состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в стране будет объявлена минута молчания, пишет Sky News.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке.

Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон, а также китайский лидер Си Цзиньпин.