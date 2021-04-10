Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре 17 апреля

Короткая ссылка
Похороны герцога Эдинбургского Филиппа, который умер 9 апреля на 100-м году жизни, состоятся 17 апреля в Виндзоре. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре 17 апреля
  • Reuters

В связи с пандемией церемония пройдёт в ограниченном кругу людей, однако её будет транслировать британское телевидение.

Перед прощальной церемонией, которая состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в стране будет объявлена минута молчания, пишет Sky News.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля в Виндзорском замке.

Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон, а также китайский лидер Си Цзиньпин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить