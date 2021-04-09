Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной её супруга — принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в заявлении.
В соответствующей телеграмме подчёркивается, что с именем принца Филиппа связаны многие важные события в новейшей истории их страны.
«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.
В связи с этим дипмиссии Британии в России приспустили флаги.