Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её супруга принца Филиппа.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной её супруга — принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в заявлении.

В соответствующей телеграмме подчёркивается, что с именем принца Филиппа связаны многие важные события в новейшей истории их страны.

«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

В связи с этим дипмиссии Британии в России приспустили флаги.

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