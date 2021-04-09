Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её супруга принца Филиппа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной её супруга — принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в заявлении.

В соответствующей телеграмме подчёркивается, что с именем принца Филиппа связаны многие важные события в новейшей истории их страны.

«Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

В связи с этим дипмиссии Британии в России приспустили флаги.