Макрон выразил соболезнования Елизавете II после смерти её супруга

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Французский лидер Эммануэль Макрон выразил слова поддержки королеве Великобритании Елизавете II и всему британскому народу в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филиппа.
Макрон выразил соболезнования Елизавете II после смерти её супруга
  • Reuters

«Я хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве Елизавете, королевской семье и британскому народу в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа», — написал он в Twitter.

Макрон отметил, что принц Филипп «прожил образцовую жизнь».

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.

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