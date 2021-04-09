Макрон выразил соболезнования Елизавете II после смерти её супруга

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил слова поддержки королеве Великобритании Елизавете II и всему британскому народу в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филиппа.

«Я хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве Елизавете, королевской семье и британскому народу в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа», — написал он в Twitter.

Макрон отметил, что принц Филипп «прожил образцовую жизнь».

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский.