Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Президент США Джо Байден выразил королеве Великобритании Елизавете II глубочайшие соболезнования в связи со смертью её супруга герцога Эдинбургского Филиппа.
Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
  • Reuters

«От имени всего народа Соединённых Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Её Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединённого Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизни людей. 

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре с учётом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.

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