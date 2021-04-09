Байден выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
- Reuters
«От имени всего народа Соединённых Штатов мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Её Величеству королеве Елизавете II, всей королевской семье и всему народу Соединённого Королевства в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Байден отметил, что за свою долгую жизнь принц увидел неоднократные и действительно резкие перемены в мире и жизни людей.
Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре с учётом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.
Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.