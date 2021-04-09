Стали известны подробности похорон британского принца Филиппа

Короткая ссылка
Британский Военный колледж рассказал о похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.
Стали известны подробности похорон британского принца Филиппа
  • Reuters

Как сообщает учебное заведение, похороны не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре.

«Похороны не будут государственными… тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества», — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация похорон была пересмотрена с учётом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.

«Мы с сожалением просим представителей общественности не пытаться присутствовать или участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с похоронами», — добавляется в сообщении.

Траур по принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. Они будут вновь подняты лишь на следующий день после его похорон.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Президент России Владимир Путин, а также лидеры других стран и организаций выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить