Стали известны подробности похорон британского принца Филиппа

Британский Военный колледж рассказал о похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

Как сообщает учебное заведение, похороны не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре.

«Похороны не будут государственными… тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества», — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация похорон была пересмотрена с учётом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.

«Мы с сожалением просим представителей общественности не пытаться присутствовать или участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с похоронами», — добавляется в сообщении.

Траур по принцу Филиппу продлится вплоть до его похорон, все флаги страны будут приспущены. Они будут вновь подняты лишь на следующий день после его похорон.

9 апреля супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

Президент России Владимир Путин, а также лидеры других стран и организаций выразили соболезнования в связи со смертью принца Филиппа.