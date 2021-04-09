Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье и народу Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве, королевской семье и народу Соединённого Королевства в этот очень печальный день», — написала она.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

В связи с этим дипмиссии Британии в России приспустили флаги.