Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Короткая ссылка
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования королевской семье и народу Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.
Глава ЕК выразила соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
  • Reuters

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Twitter.

«Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Её Величеству Королеве, королевской семье и народу Соединённого Королевства в этот очень печальный день», — написала она.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни.

В связи с этим дипмиссии Британии в России приспустили флаги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить