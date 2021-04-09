В Шотландии прервали предвыборную кампанию после смерти принца Филиппа
- Reuters
Об этом пишет Daily Record.
Об этом решении заявили в правящей Шотландской национальной партии, а также консерваторы, лейбористы, либерал-демократы, партия «зелёных» и новая партия шотландских националистов Alba.
Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа не будут государственными и пройдут в узком кругу в Виндзоре с учётом обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.
Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля.