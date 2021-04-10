Посольство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы. Об этом заявили в посольстве России в Анкаре.

«По уточнённой информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении в Facebook.

Уточняется, что трое пострадавших госпитализированы «с ушибами и переломами разной степени тяжести».

«Остальные российские туристы находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что утром 10 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия выехали российские дипломаты, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.