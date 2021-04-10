В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

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В Турции разбился автобус с российскими туристами, пострадали по меньшей мере 14 россиян, одна туристка погибла, сообщили в посольстве России. Инцидент произошёл на трассе Конья — Аксарай.
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
  • Reuters

Авария случилась в 09:30, автобус с группой из 32 туристов съехал в кювет и перевернулся. По имеющимся данным, машина везла людей, находившихся в Анталье на отдыхе, в Каппадокию.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороги.

«В результате ДТП пострадали 14 российских граждан. С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населённых пунктах Конья и Сельчукхан. Им оказывается экстренная медицинская помощь.

Два сотрудника посольства России в Анкаре уже выехали на место происшествия, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

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