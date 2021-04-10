Число пострадавших в ДТП в Турции россиян возросло до 26

Число россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Конья — Аксарай в Турции, возросло до 26, сообщили в МИД России.

«В результате ДТП пострадали 26 россиян», — говорится в сообщении.

МИД России выразил соболезнования семье погибшей россиянки и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

По информации ведомства, туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик».

Утром 9 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия выехали российские дипломаты, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.