Число пострадавших в ДТП в Турции россиян возросло до 26

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Число россиян, пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе Конья — Аксарай в Турции, возросло до 26, сообщили в МИД России.
Число пострадавших в ДТП в Турции россиян возросло до 26
  • Reuters

«В результате ДТП пострадали 26 россиян», — говорится в сообщении.

МИД России выразил соболезнования семье погибшей россиянки и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

По информации ведомства, туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик».

Утром 9 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

На место происшествия выехали российские дипломаты, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

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