Число пострадавших в ДТП в Турции россиян возросло до 26
- Reuters
«В результате ДТП пострадали 26 россиян», — говорится в сообщении.
МИД России выразил соболезнования семье погибшей россиянки и пожелал выздоровления всем пострадавшим.
По информации ведомства, туристы находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик».
Утром 9 апреля автобус с группой из 32 российских туристов съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП одна россиянка погибла, пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
На место происшествия выехали российские дипломаты, посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.