Премьер Японии выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Премьер-министр Ёсихидэ Суга выразил слова поддержки королеве Великобритании Елизавете II и всему британскому народу в связи с кончиной герцога Эдинбургского Филиппа.
Премьер Японии выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
  • Reuters

«От имени правительства Японии и японского народа я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования британской королевской семье, британскому правительству и британскому народу», — говорится в письме японского премьера.

Он подчеркнул, что принц Филипп «внёс большой вклад в продвижение взаимопонимания между японцами и британцами».

Герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. Свои соболезнования Великобритании в связи с его кончиной направили, в частности, президент России Владимир Путин, лидер США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон.

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