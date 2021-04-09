Кулеба проинформировал главу МИД Франции о «действиях России»

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Министры иностранных дел Франции и Украины Жан-Ив Ле Дриан и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского МИД «подробно проинформировал собеседника о последних действиях Российской Федерации».
Кулеба проинформировал главу МИД Франции о «действиях России»
  • РИА Новости

Как заявили в Киеве, действия России якобы направлены на дестабилизацию ситуацию «на временно оккупированных территориях Украины».

«Он заверил, что Украина не хочет войны и остаётся преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении украинского МИД.

Как сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее в Кремле заявили о недопустимости повторения Сребреницы в Донбассе.

МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская сторона будет открывать огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них.

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