Кулеба проинформировал главу МИД Франции о «действиях России»
- РИА Новости
Как заявили в Киеве, действия России якобы направлены на дестабилизацию ситуацию «на временно оккупированных территориях Украины».
«Он заверил, что Украина не хочет войны и остаётся преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении украинского МИД.
Как сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, на следующей неделе посетит Париж, где встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее в Кремле заявили о недопустимости повторения Сребреницы в Донбассе.
МИД России призвал Украину и страны НАТО остановить военные приготовления, нагнетание напряжённости в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская сторона будет открывать огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них.