Bloomberg: Twitter вёл переговоры о покупке соцсети Clubhouse за $4 млрд

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Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse за приблизительно $4 млрд.
Bloomberg: Twitter вёл переговоры о покупке соцсети Clubhouse за $4 млрд
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в настоящее время переговоры приостановлены.

Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на запрос не ответили, добавили в Bloomberg.

В феврале глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в Clubhouse.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обращался за разъяснениями к Маску в связи с предложением президенту России пообщаться в этой социальной сети.

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