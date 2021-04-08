Bloomberg: Twitter вёл переговоры о покупке соцсети Clubhouse за $4 млрд
- globallookpress.com
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
По его данным, в настоящее время переговоры приостановлены.
Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на запрос не ответили, добавили в Bloomberg.
В феврале глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил его в Clubhouse.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обращался за разъяснениями к Маску в связи с предложением президенту России пообщаться в этой социальной сети.