В МИД заявили о контактах с США по участию Москвы в саммите по климату

Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросу возможного участия президента России Владимира Путина в виртуальном саммите по климату 22—23 апреля, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он уточнил, что российская сторона примет окончательное решение о формате своего участия в саммите после получения дополнительной информации от США.

«Мы получили от американских организаторов определённые пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Сейчас всё это обобщается, анализируется, у нас остаются ещё определённые вопросы к американским коллегам», — цитирует Рябкова РИА Новости.

26 марта Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Путин, на саммит по климату.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия рассмотрит приглашение Байдена.