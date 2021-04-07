В МИД заявили о контактах с США по участию Москвы в саммите по климату

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Москва находится в контакте с Вашингтоном по вопросу возможного участия президента России Владимира Путина в виртуальном саммите по климату 22—23 апреля, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД заявили о контактах с США по участию Москвы в саммите по климату
  • РИА Новости

Он уточнил, что российская сторона примет окончательное решение о формате своего участия в саммите после получения дополнительной информации от США.

«Мы получили от американских организаторов определённые пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Сейчас всё это обобщается, анализируется, у нас остаются ещё определённые вопросы к американским коллегам», — цитирует Рябкова РИА Новости.

26 марта Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Путин, на саммит по климату.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия рассмотрит приглашение Байдена.

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