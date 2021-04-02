Москва получила адресованное Путину приглашение на саммит по климату

Кремль получил адресованное президенту России Владимиру Путину приглашение от США на саммит по климату, но деталей мероприятия пока нет, их уточняют. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», — сказал он журналистам.

Как ранее рассказал Песков, Россия рассмотрит приглашение президента США Джо Байдена, адресованное российскому лидеру, на саммит по вопросам климата.

26 марта Белый дом подтвердил, что Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Владимир Путин, на саммит по климату. Среди приглашённых лидеров также значится лидер КНР Си Цзиньпин.

Виртуальный саммит будет транслироваться в прямом эфире.