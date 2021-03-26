Белый дом подтвердил приглашение Путина на переговоры по климату
- Reuters
«Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что виртуальный саммит будет транслироваться в прямом эфире.
На сайте приводится список приглашённых мировых лидеров, среди которых президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Ранее Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.