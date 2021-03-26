Белый дом подтвердил приглашение Путина на переговоры по климату

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых российский лидер Владимир Путин, на саммит по климату.

«Президент Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который он организует 22 и 23 апреля», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что виртуальный саммит будет транслироваться в прямом эфире.

На сайте приводится список приглашённых мировых лидеров, среди которых президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Ранее Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.