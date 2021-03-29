В Кремле рассмотрят приглашение США Путину на переговоры по климату

Россия рассмотрит приглашение президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину посетить саммит по вопросам климата, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что президент уделяет большое внимание вопросам климата.

«Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», — добавил представитель Кремля.

26 марта Белый дом подтвердил, что Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых Владимир Путин, на саммит по климату. Среди приглашённых лидеров также значится лидер КНР Си Цзиньпин.

Виртуальный саммит будет транслироваться в прямом эфире.