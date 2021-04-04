NYT: США прекратили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе

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Администрация президента США Джо Байдена решила, что на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе будет остановлено производство вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что завод полностью перейдёт под контроль американской компании Johnson & Johnson.

До этого два препарата производились вместе, но 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей.

Ранее стало известно, что в Исследовательской службе конгресса США утверждают, что Россия, а также Китай якобы используют вакцины от COVID-19 для «укрепления своего положения на международной арене».

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