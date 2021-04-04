NYT: США прекратили производство AstraZeneca на заводе в Балтиморе
Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что завод полностью перейдёт под контроль американской компании Johnson & Johnson.
До этого два препарата производились вместе, но 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей.
Ранее стало известно, что в Исследовательской службе конгресса США утверждают, что Россия, а также Китай якобы используют вакцины от COVID-19 для «укрепления своего положения на международной арене».