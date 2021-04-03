Президент Аргентины после положительного теста на COVID-19 заявил о важности вакцин

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Президент Аргентины Альберто Фернандес, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, заявил, что чувствовал бы себя хуже, если бы не сделал прививку от COVID-19.
Президент Аргентины после положительного теста на COVID-19 заявил о важности вакцин
  • Reuters

Об этом он заявил интернет-порталу Infobae.

«Вакцина действует. Нужно ей прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо», — сказал он.

Ранее президент Аргентины заявил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным и теперь он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. По его словам, он чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая температура и лёгкая головная боль.

Позднее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данную информацию.

В январе Фернандес привился вакциной от коронавируса «Спутник V».

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