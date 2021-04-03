Военный эксперт оценил заявление министра обороны ФРГ о действиях России

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.

«В самом заявлении содержится ответ, что оно появилось именно для того, чтобы обосновать траты и увеличение военных расходов. Как их можно обосновать, если никаких угроз не существует? Чем страшнее угрозы, тем больше потребуется денег, чтобы от неё защититься. Поэтому и звучат такие речи», — пояснил специалист.

Леонков подчеркнул, что Россия старается вести достаточно открытую политику и никому не угрожает.

«Но, однако, любое, что происходит в России: военные учения, испытание новых видов вооружения, которые заменяют старые, — всё это называется угрозами. В сентябре будут учения «Запад-2021», к этим учениям уже готовят информационную повестку: Россию будут обвинять во всех тяжких грехах... Будут звучать самые фантастические сценарии», — заключил военный эксперт.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что действия России приводят к «росту вызовов» для Европейского региона.

По её словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».

В ноябре 2020 года глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».