В Белоруссии заявили об оборонительном характере учений с Россией

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут носить исключительно оборонительный характер. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.

«Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — приводит БЕЛТА его слова.

Как отметил Муравейко, в рамках мероприятий военнослужащие намерены изучить «наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий», а также рассмотреть «вопросы информационного противоборства».

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что приоритетной задачей Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке является обеспечение его военной безопасности.