В Белоруссии заявили об оборонительном характере учений с Россией

Короткая ссылка
Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» будут носить исключительно оборонительный характер. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко.
В Белоруссии заявили об оборонительном характере учений с Россией
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Все мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран», — приводит БЕЛТА его слова.

Как отметил Муравейко, в рамках мероприятий военнослужащие намерены изучить «наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий», а также рассмотреть «вопросы информационного противоборства».

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что приоритетной задачей Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке является обеспечение его военной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить