Герасимов назвал приоритетной задачей безопасность Союзного государства

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства России и Белоруссии в текущей военно-политической обстановке.

Об этом он заявил в ходе встречи с начальником Генштаба ВС Белоруссии Виктором Гулевичем.

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки, а также новых вызовов и угроз мы рассматриваем обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», — отметил Герасимов.

Начальник Генштаба ВС России добавил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональная система ПВО Белоруссии и России. По его словам, «особое внимание уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки».

Также он рассказал, что в 2021 году на полигонах России и Белоруссии спланировано проведение совместного стратегического учения «Запад-2021».

«Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооружённых сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей», — сказал Герасимов.

Он добавил, что также в 2021 году спланированы проведение тактического учения «Славянское братство» и целый ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Герасимов также поздравил Гулевича с назначением начальником Генерального штаба Вооружённых сил — первого заместителя министра обороны Белоруссии и пожелал успехов на этом ответственном посту.

Ранее российские десантники вернулись в Псков после учений в Белоруссии.