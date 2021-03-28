Российские десантники вернулись в Псков после учений в Белоруссии

Парашютно-десантная рота Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск России вернулась в Псков после учений в Белоруссии, сообщили в российском Минобороны.

«Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск», — говорится в пресс-релизе.

По оценке командования дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии, поставленные перед обучаемыми цели достигнуты в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в марте в Белоруссии пройдут два совместных российско-белорусских тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь.