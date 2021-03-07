Минобороны России рассказало о совместных учениях с Белоруссией в марте

В российском Минобороны сообщили, что в марте пройдут два совместных тактических учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Белоруссии.

«В течение марта текущего года на полигоне Поливно в Ульяновской области и полигоне Осиповичский в Минской области Республики Беларусь пройдут совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в ходе встречи договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.