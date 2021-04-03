В Минобороны ФРГ заявили о «росте вызовов» из-за действий России
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«Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учётом поведения России», — цитирует её ТАСС.
По её словам, немецкая сторона должна тратить больше на оборону, отталкиваясь от своих интересов, а не чтобы «оказать услугу США».
Крамп-Карренбауэр не привела при этом примеров или каких-либо подтверждений своей точки зрения.
В ноябре 2020 года глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».