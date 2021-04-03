МУС приветствовал решение США об отмене санкций

Международный уголовный суд (МУС) приветствует решение США об отмене санкций, которые ранее были введены в отношении инстанции.

«Президент Ассамблеи государств — участников Римского статута и Международный уголовный суд приветствуют решение администрации США отменить санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников МУС», — цитирует ТАСС пресс-службу МУС.

Ранее президент США Джо Байден отменил указ о санкциях и визовых ограничениях в отношении сотрудников Международного уголовного суда.

5 марта 2020 года апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры на проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершённых в Афганистане. США осудили эти планы.

После этого президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий вводить санкции против членов Международного уголовного суда, в котором решили заняться расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане.