МИД: нормы мореплавания в зоне «Северного потока — 2» должны соблюдаться

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RT
Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения строительства трубопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
МИД: нормы мореплавания в зоне «Северного потока — 2» должны соблюдаться
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«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал он.

1 апреля компания — оператор строительства проекта Nord Stream 2 AG заявила, что в зоне прокладки трубопровода наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов.

Например, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

Также компания опубликовала фотографии кораблей, препятствующих прокладке газопровода.

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