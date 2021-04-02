МИД: нормы мореплавания в зоне «Северного потока — 2» должны соблюдаться

Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения строительства трубопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал он.

1 апреля компания — оператор строительства проекта Nord Stream 2 AG заявила, что в зоне прокладки трубопровода наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов.

Например, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

Также компания опубликовала фотографии кораблей, препятствующих прокладке газопровода.