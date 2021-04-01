Nord Stream AG предоставила фото кораблей в зоне прокладки «Северного потока — 2»
По данным оператора «Северного потока — 2», в последнее время активность иностранных военных кораблей, самолётов, вертолётов, а также гражданских судов в зоне прокладки газопровода усилилась.
В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях с целью препятствования осуществлению экономического проекта.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства «Северного потока — 2», прекратили работу.