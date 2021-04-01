Nord Stream AG предоставила фото кораблей в зоне прокладки «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — опубликовала фотографии кораблей, препятствующих прокладке газопровода.
Nord Stream AG предоставила фото кораблей в зоне прокладки «Северного потока — 2»

    По данным оператора «Северного потока — 2», в последнее время активность иностранных военных кораблей, самолётов, вертолётов, а также гражданских судов в зоне прокладки газопровода усилилась.

    В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства «Северного потока — 2», прекратили работу.

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