Nord Stream AG предоставила фото кораблей в зоне прокладки «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG — оператор проекта «Северный поток — 2» — опубликовала фотографии кораблей, препятствующих прокладке газопровода.

По данным оператора «Северного потока — 2», в последнее время активность иностранных военных кораблей, самолётов, вертолётов, а также гражданских судов в зоне прокладки газопровода усилилась.

В компании отметили, что речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, которые участвуют в проекте строительства «Северного потока — 2», прекратили работу.