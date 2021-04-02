Госдеп возложил на Россию ответственность за ухудшение отношений с США

Администрация США стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, однако в настоящее время они находятся в плохом состоянии в основном из-за действий Москвы, считает официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Во время брифинга он перечислил претензии США к России, в том числе «нападки» Москвы на американскую демократию в 2016 и 2020 годах. Также он напомнил о «наградах талибам за американских солдат» в Афганистане и о «зловредных кибероперациях России», а также судебное преследование Алексея Навального и «агрессию России на Украине».

«Правда в том, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сказал Прайс.

Он добавил, что наличие глубоких разногласий с Россией «не означает, что не будет сфер тактического совпадения» интересов.

Ранее в российском МИД заявили, что многоплановые усилия США по сдерживанию России привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях.

Летом 2020 года стало известно, что Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы связях России с талибами.

Разведка США также ранее признала данные о приписываемых России попытках назначить награду для боевиков, связанных с «Талибаном»*, за убийство американских военных недостоверными.

МИД России назвал публикацию The New York Times «незатейливым вбросом».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.