МИД России заявил, что действия США привели к напряжённости в отношениях

Многоплановые усилия Соединённых Штатов по сдерживанию России привели к накоплению напряжённости в двусторонних отношениях, говорится в обзоре российского МИД.

«В отношениях с США продолжала накапливаться напряжённость вследствие наращивания многоплановых усилий Вашингтона по сдерживанию России (включавших в 2020 году, помимо прочего, введение новых санкций и создание дополнительных препятствий для реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»)», — сообщает МИД в обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности России в 2020 году.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, заявил, что, если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.