Патрушев прокомментировал отношения России и США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, заявил, что, если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать», — приводит ТАСС слова Патрушева.

По его словам, «США будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить».

Он добавил, что Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество.

Салливан в эфире MSNBC заявил, что в отношениях США с Россией предстоят трудные времена.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 25 марта состоится заседание с участием посла России в США Анатолия Антонова.

21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.

Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.