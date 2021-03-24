Патрушев прокомментировал отношения России и США
- РИА Новости
«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать», — приводит ТАСС слова Патрушева.
По его словам, «США будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить».
Он добавил, что Россия не совершала и не совершает никаких враждебных действий в отношении США и настроена на конструктивное сотрудничество.
Салливан в эфире MSNBC заявил, что в отношениях США с Россией предстоят трудные времена.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 25 марта состоится заседание с участием посла России в США Анатолия Антонова.
21 марта Антонов прибыл из США в российскую столицу.
Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.