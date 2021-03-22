В Госдуме анонсировали заседание по международным делам с Антоновым

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что заседание с участием посла России в США Анатолия Антонова состоится 25 марта.
В Госдуме анонсировали заседание по международным делам с Антоновым
  • РИА Новости

«В четверг в 10 утра в этом же зале у нас закрытое заседание комитета с участием Анатолия Ивановича Антонова, который в субботу прибыл в Москву, нашего посла в США», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

21 марта Антонов прибыл в Москву.

Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

В МИД России сообщали, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.

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