В Госдуме анонсировали заседание по международным делам с Антоновым

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что заседание с участием посла России в США Анатолия Антонова состоится 25 марта.

«В четверг в 10 утра в этом же зале у нас закрытое заседание комитета с участием Анатолия Ивановича Антонова, который в субботу прибыл в Москву, нашего посла в США», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

21 марта Антонов прибыл в Москву.

Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

В МИД России сообщали, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.