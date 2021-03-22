В Госдуме анонсировали заседание по международным делам с Антоновым
- РИА Новости
«В четверг в 10 утра в этом же зале у нас закрытое заседание комитета с участием Анатолия Ивановича Антонова, который в субботу прибыл в Москву, нашего посла в США», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
21 марта Антонов прибыл в Москву.
Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.
В МИД России сообщали, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.