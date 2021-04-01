В Общественной палате оценили слова Борреля о высылке дипломатов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.

«На мой взгляд, Боррель пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Абсолютно очевидно, что высылка иностранных дипломатов нашей страной была мотивирована их участием в незаконных акциях. Мы расцениваем подобного рода позицию и их деятельность как прямую попытку вмешательства в наши внутренние дела, это не соответствует нормальным дипломатическим отношениям, нормальной дипломатической практике... Тема «российской агрессии», тема того, что Россия не может быть страной, с которой стоит договариваться, к которой нужно прислушиваться, находится всегда в топе информационной повестки в Европе», — пояснил Данюк.

По его словам, «нужно постоянно эту тему подогревать».

«В данном случае это удобный инструмент, когда ты вспоминаешь дела двухмесячной давности, заявляешь о том, что Россия в очередной раз продемонстрировала «агрессию», и СМИ внутри Европы, мейнстримовые, которые связаны с брюссельской бюрократией, начинают эти заявления тиражировать. Ну и к тому же, как мне кажется, это заявление Борреля может свидетельствовать о том, что в скором времени нас ждёт новый санкционный раунд и со стороны Европы, и со стороны США. Но, на мой взгляд, подобного рода заявления и подобного рода риторика высокого представителя ЕС говорят только об их слабости. Потому что никаких реальных аргументов привести в защиту своей позиции они не могут», — заключил собеседник RT.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.

Он отметил, что это «уже не унижение, а проявление агрессии». По словам Борреля, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях».

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.