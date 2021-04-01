В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
  • РИА Новости

«Я думаю, это нанесло, конечно, определённый ущерб репутации государств, которые допустили участие своих дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны пребывания, то есть России, и это, в общем-то, ослабляет их международный авторитет, поэтому тема до сих пор является болезненной для них. И никакой агрессии в данном случае нет, поскольку это явное нарушение Венской конвенции и дипломатического статуса соответствующих сотрудников. Это было совершенно оправданным решением, поскольку Россия никогда не допустит вмешательства иностранных государств во внутриполитическую ситуацию в России», — пояснил парламентарий. 

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.

Он отметил, что это «уже не унижение, а проявление агрессии». По словам Борреля, «такие вещи не делают в дипломатических отношениях».

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.

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