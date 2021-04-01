Боррель оценил высылку дипломатов из России в феврале

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил решение России выслать дипломатов из Германии, Польши и Швеции в феврале.

Визит Борреля в Москву состоялся 4—6 февраля. Во время пребывания в столице России дипломат встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях», — заявил он в интервью телеканалу France 24.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.