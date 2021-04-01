Боррель оценил высылку дипломатов из России в феврале
- Reuters
Визит Борреля в Москву состоялся 4—6 февраля. Во время пребывания в столице России дипломат встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
«Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях», — заявил он в интервью телеканалу France 24.
5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.
Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.