Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал

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Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал для работы по вызволению севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Marine Traffic.
Два дополнительных буксира следуют в Суэцкий канал
  • Reuters

Буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno находятся недалеко от города Суэц.

Как стало известно ранее, крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group из-за пробки в Суэцком канале направила два своих судна, которые следуют в Азию, в обход — вокруг мыса Доброй Надежды.

23 марта суда оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов, Ever Given, сел на мель, перекрыв фарватер.

По данным на 27 марта, число судов, скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал, достигло 321.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал фотографии Ever Given, сделанные с МКС.

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