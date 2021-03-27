Опубликованы фотографии Суэцкого канала с МКС
- @KudSverchkov
Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) March 27, 2021
Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H
Ранее сообщалось, что число судов, скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал из-за ЧП с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.