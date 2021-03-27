Более 320 судов ожидают очереди для прохода через Суэцкий канал
- Reuters
«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — цитирует его РИА Новости.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.
Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, контейнеровоз может быть снят с мели уже 27 марта.