Более 320 судов ожидают очереди для прохода через Суэцкий канал

Число судов, скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал из-за ЧП с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

«В настоящий момент 321 судно ожидает своей очереди для прохода через Суэцкий канал в связи с этой ситуацией», — цитирует его РИА Новости.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, контейнеровоз может быть снят с мели уже 27 марта.