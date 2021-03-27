WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта

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Снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, 27 марта.
WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта
  • Reuters

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что усилия по вызволению корабля «идут хорошо».

Как пишет газета, это вызывает надежду властей, что контейнеровоз будет снят с мели уже 27 марта.

«Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — сказал собеседник издания.

Ранее в компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна, сообщили, что очередная попытка снять с мели Ever Given оказалась неудачной.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

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