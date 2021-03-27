WSJ: судно Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта

Снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, 27 марта.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что усилия по вызволению корабля «идут хорошо».

Как пишет газета, это вызывает надежду властей, что контейнеровоз будет снят с мели уже 27 марта.

«Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — сказал собеседник издания.

Ранее в компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), являющейся инженерным оператором судна, сообщили, что очередная попытка снять с мели Ever Given оказалась неудачной.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.